Знищення новітньої лабораторії у Чорнобилі та нові санкції проти росіян: п'ять головних новин ночі 23 березня

Знищення новітньої лабораторії у Чорнобилі та нові санкції проти росіян: п'ять головних новин ночі 23 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин ночі 23 березня:

Російські окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій. Читати далі –>

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить новий пакет санкцій щодо понад 300 депутатів Держдуми РФ, які підтримали вторгнення російської армії до України. Читати далі –>

Увечері в п’ятницю, 25 березня, коли католики у всьому світі святкуватимуть день Благовіщення, Папа Римський Франциск очолить богослужіння у базиліці Святого Петра, під час якого оголосить молитву про посвячення Росії та України Непорочному Серцю Марії. Читати далі –>

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у вівторок,22 березня, що Росія використає ядерну зброю лише в тому випадку, якщо "її існування буде під загрозою". Читати далі –>

Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про заходи зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальші кроки для спільної відповіді на агресію Росії проти України. Читати далі –>

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