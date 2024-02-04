Знищення ракетного катера "Івановєц": стало відоме точне місце атаки – фото

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

У ніч проти 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень і затонув.

Україна атакувала "Івановець" шістьма морськими дронами MAGURA V5 власного виробництва. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

У Мережі показали локацію місця атаки на ракетний катер "Івановєць", повідомляє моніторингова група "Крымского ветра".

Місце знищення ракетного катера РФ "Івановєц" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Там зазначили, OSINT-дослідники визначили координати точки спостереження, тобто дрона, з якого велось знімання, а також азимут на "Івановєц".

Координати: 45.3106, 32.8153 – це на захід від озера Донузлав, приблизно за 13,5 км від входу до бухти.

Нагадаємо, за даними ГУР, "Івановєц" був гордістю російського флоту, таких катерів було лише три.

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