Знищення ракетного катера "Івановєц": у ВМС розповіли про ситуацію з флотом РФ

Окупанти довгий час не завдавали ракетних ударів по Україні з кораблів Чорноморського флоту.

Речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук, розповів, що росіяни зробили деякі висновки після знищення їхнього ракетного катера "Івановєц" і довгий час не випускали ракети озброєння по Україні з кораблів Чорноморського флоту.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Фактично російський флот зараз зайнятий охороною й обороною пунктів базування та навчальним процесом своїх моряків.

"Випадок, що стався з їхнім ракетним катером, вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього було призупинено навчальний процес, що вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту. Після цього, як вони вирішили, що вже можна безпечно виходити у східній частині Чорного моря – продовжували виходи у море",

– пояснив Плетенчук.

У Чорному морі перебуває п’ять російських кораблів – переважно у східній частині моря.

Переважно ці виходи пов'язані з безпековими заходами – росіяни змінюють місце базування флоту.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч проти 1 лютого успішно потопили судно російського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму – ракетний катер "Івановєц". На його борту могли перебувати до 40 моряків Чорноморського флоту РФ.

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