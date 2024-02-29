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Знищення російських А-50: Ігнат оцінив значення ліквідації літаків

Знищення російських А-50: Ігнат оцінив значення ліквідації літаків

Літак А-50. / Фото: Associated Press

Окупанти вже чотири дні не використовують літаки.

Після збиття літака А-50 російські окупанти вже чотири дні не використовують ці судна. Це гарний знак. 

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Окупанти роблять висновки, що нема чого тут шастати по нашому Азовському морю і відтіснилися якомога далі", - розповів Ігнат.

За його словами, ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО та наші літаки. Натомість зникнення з неба хоча б навіть тимчасово цих літаків, - це гарний знак.

"Можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах", - наголосив представник ПС. 

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації другого російського літака А-50. В РФ після залишилося лише сім таких бортів. До слова, перший А-50 українські оборонці збили 14 січня, а другий - 23 лютого.

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