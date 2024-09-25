Знищення російських арсеналів: військовий ЗСУ розповів про наслідки для ворога

Знищення найбільших арсеналів росіян змусить їх витрачати зайвий час на створення нових об'єктів для зберігання боєприпасів.

Нещодавні удари по великих складах боєприпасів на території РФ спричинять серйозні логістичні проблеми для ворога. Через втрату росіянами значного запасу ракет та снарядів, їхня здатність тиснути на Донеччині та чинити опір українському наступу на Курщині суттєво зменшиться.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський в інтерв'ю "24 Каналу".

Петрівський зауважив, що Росія – це велика, але "дуже інертна машина", яка роками нарощувала свій збройний потенціал. Якщо українці продовжать завдавати їй "болючих точкових ударів", це ускладнить логістику окупантів та вплине на їх боєздатність.

Військовий додав, що частина боєприпасів, які вдалося знищити на російських складах цього місяця, були поставлені Росії Північною Кореєю. Тепер країна-агресорка буде змушена якимось чином не тільки компенсувати втрати боєприпасів, а також будувати нові арсенали для їх зберігання та розосереджувати їх, щоб спробувати вберегти від наступних атак ЗСУ. Ці зусилля потребуватимуть додаткового часу, отже ворогу доведеться змінювати свої агресивні плани.

"А все це відтягує час, б'є по планах росіян, впливає на їхню здатність просуватися, чинити опір ЗСУ. Адже снаряди противнику потрібні не лише для здійснення наступу на Донецькому напрямку, а для оборони, відбиття українського наступу в Курській області. До того ж на Курщині досі немає чітко сформованої лінії бойового зіткнення, яка є на Донбасі", – зауважив Петрівський.

За його словами, тилові удари по ворогу та знищення його живої сили та техніки на полі бою безумовно змінюють плани окупантів та послаблюють їх боєздатність.

Нагадаємо, якщо Україна збільшить мобілізацію та розширить оборонну промисловість, а країни Заходу почнуть надавати більше озброєння, тоді ЗСУ зможуть не тільки стримувати ворога, а й отримати можливість для проведення контрнаступу у 2025 році.

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