Знищення російських десантних кораблів ускладнює окупантам втечу — представник ГУР

Десантні операції проти українських міст для російських загарбників стали ще більш нереальними.

Знищення російського великого десантного корабля "Мінськ" внаслідок успішної атаки ЗСУ на судоремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі ускладнює окупантам можливість провести евакуацію своїх військових підрозділів із загарбаного півострова.

На цьому наголосив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо".

“[Знищення великого десантного корабля] ускладнює навіть самі думки про майбутні десантні операції проти українських міст і портів. А також ускладнює операції можливо евакуаційного характеру для окупаційного корпусу з тимчасово окупованих причорноморських територій. Тобто це все має сенс", - пояснив він.

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Андрій Юсов також зауважив, що знищення ВДК є незворотною втратою для росіян, оскільки такого типу кораблів вони зараз не виготовляють.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2023 року в порту Новоросійська Краснодарського краю РФ морські дрони атакували російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Судно зазнало серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили інформацію про знищення російських підводного човна та великого десантного корабля у тимчасово окупованому Севастополі 13 вересня.

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