Знищення російських літаків А-50 та Іл-22М11: стало відомо, скільки було військових на бортах та в якому званні

На знищених російських літаках А-50 та Іл-22М11 перебувало щонайменше 25 військових. Щонайменше двоє з них - у званні “полковник”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, на знищених літаках перебувало щонайменше 25 льотчиків. Як мінімум двоє із них у військовому званні “полковник”.

“Це нищівний удар по ВКС раші. На двох бортах було щонайменше 25 льотунів. Щонайменше двоє у військовому званні “полковник”. Передавайте привіт морякам крейсера “Москва”. Вічного купання, с**и”, - наголосив Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, що наразі це друга втрата або пошкодження А-50 та Іл-22М за час війни.

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