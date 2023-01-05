Знищення російських "мобіків" у Макіївці: експерт розповів, який рекорд побили ЗСУ

Збройні сили України, ліквідувавши сотні мобілізованих росіян у Макіївці Донецької області, побили власний рекорд зі швидкісного знищення окупантів. Минуле досягнення було встановлено в травні під Білогорівкою на Луганщині.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Фактично, було знищено батальйонно-тактичну групу за лічені хвилини. До того був рекорд швидкості знищення батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час їхньої спроби форсувати Сіверський Донець - маленьку річку. Менше, ніж за 24 години, вони втратили одну БТГр, а також понад 80 одиниць техніки. Отже, зараз можемо фіксувати новий рекорд - знищення батальйонно-тактичної групи за лічені хвилини. До того ж, з ними був боєкомплект, техніка, боєприпаси", - розповів експерт.

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За його словами, для росіян "це масштабний репутаційний удар, бо це найбільша втрата за найменший час".

"Чи зможемо цей рекорд побити? Маю надію, що так, але це буде складно зробити", - зазначив Коваленко.

Водночас, вважає експерт, Кремль буде використовувати знищення "мобіків" на Донеччині у своїй пропаганді:

"Зараз наратив помсти може збільшити кількість мобілізованих. Вони будуть виправдовувати таким чином мобілізацію. Як, ти не хочеш йти мобілізуватися? Треба ж помститися за "невинно убієнних руських мальчіков у трусіках" у Макіївці".

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня, рівно опівночі, ударом РСЗО HIMARS було знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

За попередніми даними, у приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків"з Самарської області РФ. Крім того, на території ПТУ знаходилась військова техніка і боєприпаси, які здетонували. За даними ЗСУ, в Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих, згодом офіційна цифра втрат зросла до 89.

Російські пропагандисти з посиланням на "правоохоронні органи" так званої "ДНР" почали розповсюджувати інформацію, що в події винні самі "мобіки", які начебто дозволили себе "вирахувати" через активне використання мобільних телефонів.

Військовий експерт Олег Жданов, своєю чергою, зазначив, що версія міноборони РФ про мобільні телефони викликає питання.

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