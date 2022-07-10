Знищення російських складів зі зброєю: військовий експерт спрогнозував дії окупантів

Через це загарбники почали переносити свої склади озброєння у ще глибший тил, але і це їм не допоможе.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони вже переносять склади на відстань понад 70 кілометрів. На відстані до 80-90 кілометрів від лінії зіткнення починають зміщувати свої тили для того, щоб наша реактивна артилерія їх не діставала. Скажу так, що це тимчасовий захід, яку, як я розумію, ми скоро також ліквідуємо. Чому? Тому що буквально вчора в Білому домі президент Байден оголосив черговий пакет військово-технічної допомоги Україні, а саме на 400 мільйонів доларів, які включають ще чотири установки HIMARS. Також вони влючають оперативно-тактичні ракети до пускових установок HIMARS та MLRS M270. Так що дальність пуску збільшується. Як я і казав - усьому свій час. Нам дадуть усі види озброєння, які будуть необхідні, щоб ми перемогли в цій війні. Як їх передадуть, відповідно Російська Федерація буде змушена прибирати військові склади на свою територію. Є домовленість, що Україна не завдаватиме ударів американською зброєю по території Росії", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, ЗСУ розгатили військову частину окупантів у Херсоні. Містяни чули вибухи. Російська військова частина горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку. Потім пожежа виникла після вибуху о 10 годині.

Читайте також: