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Знищення російських Су-30 та Су-34: у Повітряних силах повідомили деталі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Знищення російських Су-30 та Су-34: у Повітряних силах повідомили деталі

Винищувач Су-30СМ – 50 млн доларів / Фото: Shutterstock

Су-34 збито на Маріупольському напрямку.

Повітряні сили збили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Повітрняих сил.

Окрім того, у ніч проти 25 грудня повітряні сили збили  28 ударних БпЛА  "Shahed-136/131" та дві ракети. 

"Противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні. 

А під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено.

Нагадаємо, сили та засоби протиповітряної оборони України знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30. Це підтверидили у Геншабі.

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Дата публікації
Перегляди
2604
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