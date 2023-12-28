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Знищення російських Су-34: окупанти зменшили кількість авіаударів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Знищення російських Су-34: окупанти зменшили кількість авіаударів

Су-34. Фото: Telegram

Зокрема, зменшення фіксують на Таврійському напрямку.

На Таврійському напрямку зменшила кількість щоденних авіаударів російських військ. Зменшення обстрілів пов'язане зі знищенням винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, дві доби поспіль загарбник використовували для ударів на Донеччині лише штурмовики Су-25 і ударні гелікоптери Ка-52.

"Кількість авіаударів різко зменшилася. Якщо раніше було 15, 17, до 20 на добу, то, наприклад, позавчора, було три авіаудари, а вчора було сім", - розповів він.

Штупун наголосив, що ЗСУ успішно тримають оборону біля Авдіївки. Зокрема завдяки підготовленим за час повномасштабної війни укріплень. 

Як повідомлялося, Наталія Гуменюк каже, що після знищення Су-34 змінилася тактика росіян. Так, російська армія стала більш виважено підходити до використання авіації. Крім того, змінилася щільність ворожих ударів.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на  три ворожі бомбардувальники Су-34 в районі Кринок в Херсонській області.

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Дата публікації
Перегляди
183
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