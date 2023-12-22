Знищення російських Су-34: з’явилися фото з місця катапультування пілотів

Так звані російські “воєнкори” підтверджують влучні удари засобів української ППО по винищувачах-бомбардувальниках окупаційної армії.

У Мережі з’явилися перші фото з місця катапультування пілота одного із збитих у п’ятницю, 22 грудня, російських бомбардувальників Су-34. Російські “воєнкори” повідомляють, що загинули не всі члени екіпажу збитих на півдні України ворожих літаків.

Зокрема, російський провоєнний Telegram-канал Fighterbomber повідомив про "бойову втрату", зазначивши, що з місця катапультування "забрали і живих, і мертвих".

Також росіяни припускають, що винищувачі було знищено системами Patriot.

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Telegram-канал "Николаевский Ванек", який пов’язують із головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, уточнив місце падіння російських літаків.

У повідомленні йдеться, що "вибухи в Чаплинському районі, а також у районі Каланчака" були звуками падіння російських Су-34.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що знищення на півдні України трьох ворожих бомбардувальників Су-34 було спланованою операцією.

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