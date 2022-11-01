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Знищення російських вертольотів на авіабазі у Псковській області: з'явились супутникові знімки

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Знищення російських вертольотів на авіабазі у Псковській області: з'явились супутникові знімки

Фото: Getty Images

Експерти вважають, що через вибух було знищено три вертольоти окупантів.

На авіабазі у Псковській області РФ пролунали потужні вибухи, які знищили кілька російських вертольотів Ка-52. У Мережі опублікували супутникові знімки із наслідками. 

Про це у Twitter повідомила волонтерська спільнота GeoConfirmed із посиланням на OSINT-аналітика Тіма Ергарта. 

Судячи із супутникових знімків експерти припустили, що внаслідок вибухів на авіабазі було знищено три російські вертольоти і пошкоджено ще два. 

Вибухи на авіабазі у Псковській області: що відомо 

Російські телеграм-канали напередодні повідомили, що у Псковській області на авіабазі через вибух було пошкоджено два російських вертольоти Ка-52. 

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення двох гелікоптерів Ка-52 на аеродромі у Псковській області РФ. У ГУР також додали, що з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
332
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