Знищення російських вертольотів на авіабазі у Псковській області: з'явились супутникові знімки

Експерти вважають, що через вибух було знищено три вертольоти окупантів.

На авіабазі у Псковській області РФ пролунали потужні вибухи, які знищили кілька російських вертольотів Ка-52. У Мережі опублікували супутникові знімки із наслідками.

Про це у Twitter повідомила волонтерська спільнота GeoConfirmed із посиланням на OSINT-аналітика Тіма Ергарта.

Судячи із супутникових знімків експерти припустили, що внаслідок вибухів на авіабазі було знищено три російські вертольоти і пошкоджено ще два.

Conclusion:



Based on the GeoLocation, the GUR statement and the footage we assess that there was a successful sabotage action carried out in Veretye airbase, known as a repair facility, that resulted in the likely destruction of 3 helicopters and 2 more were damaged.



10/ pic.twitter.com/BzxcSxAHCs — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Later today @ArtisanalAPT provided recent satellite imagery dated 31 0944 OCT 2022 UTC:



You can see 3x possible wreckage and 2 other helicopters in the area.



(Follow @ArtisanalAPT for more satellite investigation work)



08/ pic.twitter.com/nQwd5ANWdK — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Вибухи на авіабазі у Псковській області: що відомо

Російські телеграм-канали напередодні повідомили, що у Псковській області на авіабазі через вибух було пошкоджено два російських вертольоти Ка-52.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення двох гелікоптерів Ка-52 на аеродромі у Псковській області РФ. У ГУР також додали, що з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

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