Знищення російського А-50: в розвідці Британії заявили, що РФ почала використовувати ще один літак

А-50, який впав у Азовське море, був ключовим у військових РФ для проведення операцій над Україною.

Російський літак А-50, який успішно знищили українські військові, був ключовим інструментом РФ для операцій в нашій державі.

Про це повідомили в пресслужбі британської розвідки.

Як зазначається, А-50, який впав у Азовське море, був ключовим у військових РФ для проведення операцій над Україною. Він забезпечував раннє запобігання загрозам з повітря та надавав функціональні можливості командування та контролю.

“17 січня 2024 року російські ВПС, схоже, почали експлуатацію ще одного А-50, але цього разу над землею в межах російської території поблизу Краснодарського краю, далі на схід від України. Ці дії, ймовірно, вказують на зниження готовності до ризику для планерів і спробу зберегти решту A-50. Попри відсутність офіційної позиції з боку Росії щодо втрати літака, ця діяльність, ймовірно, демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції зі знищення українцями високоцінного авіаційного засобу. Якщо втрата А-50 була нещасним випадком, то таке рішення навряд чи знадобилося б”, - наголосили у британській розвідці.

Нагадаємо, що ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 над Азовським морем призвела до того, що активність російської авіації у регіоні знизилась.

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