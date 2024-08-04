Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3: нові дані про пілотів та унікальне відео від ГУР

Російський літак, який завдавав ракетних ударів по Україні, був знищений за понад 300 км від лінії фронту.

Співробітники ГУР встановили дані воєнних злочинців з числа екіпажу стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3, який було збито українською військовою розвідкою спільно з Повітряними силами ЗСУ 19 квітня 2024 року.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомили в ГУР, опублікувавши унікальне відео цієї спецоперації.

У військовій розвідці нагадали, що бойовий російський літак, який завдавав ракетних ударів по Україні, був знищений за понад 300 км від лінії фронту та упав біля хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

Що відомо про літак

Літак з бортовим номером “11” належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза “Шайковка” Калузької області РФ). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази “Моздок” до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ ― рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

Що відомо про пілотів

Українська військова розвідка встановила дані чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Усі четверо змогли катапультуватись, але вижили лише двоє воєнних злочинців.

Командир повітряного судна – Колесніков Сергій Анатолійович , заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.

, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку. Штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович , капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів.

, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів. Помічник командира – Кононов Андрій Юрієвич , капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року. Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі “Книга катів українського народу”, який постійно оновлюється і поповнюється.

Нагадаємо, ГУР і Повітряні сили ЗСУ 19 квітня знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання ним бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

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