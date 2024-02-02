Знищення російського катера "Івановєц": Україна здобула чергову важливу перемогу на морі

Катер у 2024 році блокував українські кораблі в бухтах під час вторгнення до Криму.

Українські військові, які вразили російський катер “Івановєц”, здобули чергову перемогу на морі. Судно було знищене українськими морськими дронами.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, українські військові зі спецпідрозділу Group 13 ГУР МО України у ніч з 31 січня на 1 лютого морськими дронами знищили ракетний катер “Івановєц”. І це ще одна величезна перемога наших військових на морі - безекіпажні катери вперше змогли потопити маневруючий бойовий корабель противника.

“Ракетний катер “ивановец” – носій крилатих ракет, які є серйозною загрозою для військових і цивільних кораблів у Чорному морі. “Ивановец” брав участь у російській агресії проти України: у 2014 блокував українські кораблі в бухтах під час вторгнення до Криму; у 2022 брав участь у морській блокаді чорноморських портів; у 2023 під час навчань чф рф розстріляв як мішень захоплений корвет “Тернопіль” ВМС України”, - розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, що "АТЕШ" здійснив комплексну розвідку аеродрому Саки.

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