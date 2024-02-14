Знищення російського корабля "Цезар Куніков": у ГУР назвали втрати екіпажу

За даними Військо-морських сил ЗСУ, на борту "Цезаря Кунікова" могло перебувати до 90 моряків.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу знищеного великого десантного корабля ЧФ РФ "Цезар Куніков" загинула.

Про це розповів 24 Каналу речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, російський корабель затонув, відновленню не підлягає.

"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув та не підлягає відновленню", – сказав Юсов.

Наразі точна кількість загиблих моряків Україні невідома.

Нагадаємо, за даними Військо-морських сил ЗСУ, на борту "Цезаря Кунікова" могло перебувати до 90 моряків. Також там додали, що пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення корабля успіху не мала.

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