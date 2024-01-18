Знищення російського літака А-50: Повітряні сили оцінили значення ліквідації судна

Ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 над Азовським морем призвела до того, що активність російської авіації у регіоні знизилась.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі росіяни над морем лише займаються патрулюванням.

"Азовське море стало чистіше від російської авіації. Зараз там спостерігається практично один-два літаки, які здійснюють патрулювання. Власне, це наслідок того, що сталося нещодавно - знищення літака А-50 і Іл-22", - сказав Ігнат.

Втім, представник ЗСУ наголошує, що росіяни за потреби можуть відправити до Азовського моря інший А-50. Туди можуть перелетіти з інших аеродромів судна, які готові до виконання завдань.

"Не так давно одразу три А-50 працювали в повітряному просторі: два - в Азовському, і на сході - третій. Можливо, то якісь їх вимушені дії, працюють вони в парі з Іл-22. На жаль, є в них ці борти, але це не десятки, це одиниці. З відремонтованих і модернізованих може бути до п'яти А-50", - повідомив речник.

Як повідомлялося, розвідка Британії оцінила значення ліквідації А-50. Зокрема, це призведе до обмеження зон дії авіації країни-агресорки Росії.

Нагадаємо, 15 січня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив, що ПС знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

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