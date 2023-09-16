Знищення "російського Patriot": експерт пояснив, як це вплине на події у Криму

ЗСУ знищили російський комплекс ППО “Тріумф” у Криму, яким так хвалилися окупанти.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Росіяни казали, що ця система перевищує за якістю американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Вони пишалися, що цей комплекс може перехоплювати все - від комахи до супутника в космосі. Щось може, але ми теж можемо, і ми його знищили", - наголошує експерт.

За його словами, єдине у чому він перевершив американський аналог Patriot - це ціна.

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"Американський коштує на 20% дешевше, ніж російський. А за якістю - що б росіяни не розповідали про свої "аналоговнєт" про суперзброю - їхня зброя гірше, ніж сучасна зброя наших партнерів, та й наша зброя, бо наші "Нептуни", як бачимо, не дуже в змозі перехоплювати", - додає Коваленко.

Як це вплине на події у Криму

Коли будується ешелонована протиповітряна оборона, зокрема в Криму, це означає, що кожен зенітно-ракетний комплекс перекриває відстань, де він може працювати, щоб не було щілин між комплексами і туби не могли пролетіти якісь літальні апарати.



"Якщо ми один знищили - їм треба терміново зараз туди додавати, утворилась щілина у їхній ППО і я впевнений, що ми цим дуже швидко скористаємось", - додав Коваленко.

Нагадаємо, удар по Чорноморському флоту РФ дозволяє стверджувати про те, що сьогодні ситуацію контролює Україна і є можливість ураження будь-якого військового об’єкту на території тимчасово окупованого Криму.

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