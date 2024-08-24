Знищення російського порома в порту "Кавказ": у ВМС розповіли про приємні наслідки для України

Військово-морські сили Збройних сил України заявили, що знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю суттєво вплинуло на логістичні можливості Росії.

Знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ, означає, що одна із двох платформ для завантаження вагонів паралізована.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

"Враховуючи, де затонув пором, це паралізує одну із двох платформ для завантаження вагонів - це по-перше. По друге - завантажувати їх нема куди, оскільки два інших російських залізничних поромів також не готові до експлуатації. Один з них перебуває в ремонті, а другий - "Славянин", який був пошкоджений, взагалі перебуває в Азові на якорі в очікуванні ремонту", - розповів Плетенчук.

Він не уточнив, чим саме був уражений пором. Водночас зазначив, що така робота вимагає якісної підготовки та майстерності.

"Головне - це результат. Окрім того, не слід забувати, що там з боку росіян серйозна протидія, і ППО там знаходиться у великій кількості. Тому це завдання з величезною "зірочкою", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

Згодом у Мережі з'явилися супутникові фото наслідків удару, а невдовзі Росія офіційно заявила, що поромне сполучення між півднем Росії та окупованим Кримом зупинено.

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