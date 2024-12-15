Знищення російського потяга з пальним на Запоріжжі: які будуть наслідки для окупантів — експерт

Спецоперація Сил оборони України зі знищення потяга із 40 цистернами пального на Запоріжжі призведе до незабезпечення щонайменше однієї ворожої бригади. Окрім того, окупанти надовго втратять можливість логістики цією залізничної гілкою.

На цьому наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі “Громадському радіо”.

За його словами, у зимових умовах набагато важче відремонтувати пошкоджене залізничне полотно. До того ж українські сили, ймовірно, продовжуватимуть удари по цій залізничній колії, до якої уже “пристрілялися”.

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“Добре, що це сталося на Запорізькому напрямку. Російська армія до залізниці шалено прив’язана своєю логістикою. Тож можемо говорити, що якесь військове з’єднання на рівні дивізії чи бригади втратило пальне. При чому втратило стабільність постачання пального — це дуже і дуже добре. Бо будь-яке військо, яким би воно не було чисельним, якщо воно не може рухатися, то це хороша мішень”, — зауважив він.

Іван Тимочко також звернув увагу на те, що у зведенні Генштабу за 15 грудня йдеться про знищення 181 одиниці автомобільної техніки ворога, що більше, ніж зазвичай. На його думку, це може свідчити, що окупанти намагаються компенсувати перевезення залізницею автомобільним транспортом — бензовозами, які тепер атакують українські бійці.

Хто допомагав українським бійцям

Тимочко прогнозує, що після операції українських сил росіяни будуть займатися пошуком тих, хто допомагав її здійснити на окупованій території, та карати працівників ФСБ за недогляд.

За його словами, очевидно, що у Сил оборони була агентура всередині російських логістичних служб, яка підказала маршрут і час руху потяга. Окрім того, HIMARS, якими били по цистернах, мали чіткі координати для влучання.

“Був зв’язок, коли відбувався радіообмін наших спецслужб і, власне, артилеристів, і це не було запеленговано. Тобто тут ми можемо додати ще величезну кількість додаткової роботи, не кажучи вже про попередню, роботи, яка відбувалася на конкретному місці. Тобто це багатошарова, багатопланова операція”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони України провели успішну спецоперацію, під час якої був знищений ворожий потяг із пальним.

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