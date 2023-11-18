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Знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку: відео з поля бою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку: відео з поля бою

Фото: Associated Press

Опубліковані кадри демонструють роботу FPV-дронів на підступах до Авдіївки.

У Мережі опубліковане відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”. 

Кадри з поля бою опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

На цьому відео показано роботу FPV-дронів на підступах до Авдіївки. 

Як можна пересвідчитися, окупантів, які йдуть на штурм, перебувають у такому шоковому стані, що навіть не намагаються врятуватися від зграї безпілотників.

Знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку

Знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перейшли на Авдіївському напрямку до тактики “пішого оточення”. Намагаючись взяти Авдіївку в котел, війська РФ втратили вже близько 3 тисяч людей.

Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.

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Дата публікації
Перегляди
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