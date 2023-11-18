Знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку: відео з поля бою

Опубліковані кадри демонструють роботу FPV-дронів на підступах до Авдіївки.
У Мережі опубліковане відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”.
Кадри з поля бою опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.
На цьому відео показано роботу FPV-дронів на підступах до Авдіївки.
Як можна пересвідчитися, окупантів, які йдуть на штурм, перебувають у такому шоковому стані, що навіть не намагаються врятуватися від зграї безпілотників.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти перейшли на Авдіївському напрямку до тактики “пішого оточення”. Намагаючись взяти Авдіївку в котел, війська РФ втратили вже близько 3 тисяч людей.
Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.
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