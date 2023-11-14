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Знищення "Шахедів" росіян: у ЗСУ показали відео нічного протиповітряного бою

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Знищення "Шахедів" росіян: у ЗСУ показали відео нічного протиповітряного бою

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. / Фото: УНІАН

Олещук показав як Повітряні Сили знищують ворожі "Шахеди".

Повітряні Сили знищили ворожі "Шахеди" під час нічного протиповітряного бою. 

Про це звявив та оприлюднив відео командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Протиповітряний бій тривав проти ночі 14 листопада 2023 року.

"Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни", – написав Олещук під відео бою.

Нагадаємо, 11 листопада ворог мав на меті завдати ракетний удар по Києву. Система ППО Patriot завадила намірам окупантів. Тип ракети – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400 – з'ясовують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не всі “Шахеди” вдалося збити! Є влучення! Що відомо на ранок

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Дата публікації
Перегляди
124
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