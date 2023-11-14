Знищення "Шахедів" росіян: у ЗСУ показали відео нічного протиповітряного бою

Повітряні Сили знищили ворожі "Шахеди" під час нічного протиповітряного бою.

Про це звявив та оприлюднив відео командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Протиповітряний бій тривав проти ночі 14 листопада 2023 року.

"Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни", – написав Олещук під відео бою.

Нагадаємо, 11 листопада ворог мав на меті завдати ракетний удар по Києву. Система ППО Patriot завадила намірам окупантів. Тип ракети – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400 – з'ясовують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не всі “Шахеди” вдалося збити! Є влучення! Що відомо на ранок

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