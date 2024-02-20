Знищення шести російських Су-24 і Су-35: Ігнат оцінив значення ліквідації суден

Лише протягом 19 лютого українські захисники збили ще два російські літаки, які запускають керовані авіабомби. Загалом протягом трьох останніх днів армія РФ зменшилася на шість суден.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник ПС зауважує, що більш доцільно знищувати самі літальні апарати, з яких ворог запускає КАБи. Адже за добу ворог може запускати по сто керованих авіаційних бомб.

"Зайдіть трохи далі в минуле. Кілька місяців тому теж було шість літаків, вже на південному напрямку - Одеська, Херсонська області. Пам'ятаєте, С-24, Су-34, Су-35 - теж були знищені завдяки успішним діям Повітряних сил. Плюс така ціль, як А-50 і Іл-22 - це взагалі вперше в історії. Тому звичайно Повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях. Єдине - таких інструментів потрібно значно більше", - наголосив Ігнат.

За його словами, Повітряні сили роблять все можливе, щоб зменшити кількість авіаударів керованими авіабомбами. Також Ігнат каже, що на північному, південному чи східному напрямку після падіння російських літаків певний період окупанти не наважуються підлітати ближче.

"Противник прекрасно розуміє. що його можуть дістати. Вони вже так нахабно себе не ведуть, літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно меншою", - додав він.

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Збиття російських літаків

У суботу, 17 лютого, українські оборонці знищили три російські літаки на сході України: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Ворожі судна було знищено, коли вони атакували позиції Сил оборони України.

Вранці у неділю, 18 лютого, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34.

Крім того, ЗСУ збили ще два винищувачі ворога 19 лютого на східному напрямку. Йдеться про Су-34 та Су-35.

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