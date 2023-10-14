Знищення Су-25 та 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Сили оборони знищили російський винищувач Су-25.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Втрати ворога

Противник зазнає значних втрат на полі бою. Так, лише за останні 3 дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

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