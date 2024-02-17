Знищення трьох російських літаків на сході: подробиці від речника Повітряних сил

У суботу, 17 лютого, Повітряні сили ЗСУ знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які протягом останніх днів атакували позиції українських захисників, зокрема й на Авдіївському напрямку.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав ураження російських літаків “дуже гарним знаком”.

“Літаки Су-34 і Су-35 протягом останніх днів закидали [позиції ЗСУ] керованими авіабомбами, зокрема Авдіївський плацдарм та на інших напрямках”, - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, знищення одразу трьох літаків посилить позиції наших сухопутних військ.

“Зараз вони можуть до сотні [авіабомб] за добу випускати по позиціях наших військ. Летять вони на глибину 20-25 км, бо ближче літаки не підлітають. А коли ближче, то отримують такий результат, як сьогодні”, - пояснив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що боротись з керованими авіабомбами можна лише таким чином - знищуючи носії.

“Мабуть, не будуть уже так ризикувати і підлітати ближче, як це відбувалося раніше. Коли вони отримують по зубах, активність використання авіації і завдання ударів керованими авіабомбами спадає”, - припустив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат не став уточнювати, чи було збито ворожі літаки саме над Авдіївкою, але зазначив, що російські льотчики встигли катапультуватися, хоча, можливо, й не всі.

“Є ураження літаків, було видно, за даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти - мабуть, дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Спрацювали катапульти на цих літаках, можливо не на всіх”, - повідомив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сьогодні російські винищувачі були збиті під час спроби ворога завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

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Нагадаємо, це вже не вперше російська авіація втрачає одразу три бойових літаки. 22 грудня 2023 року ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34.

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