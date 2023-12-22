Знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34: Ігнат розповів, хто спланував цю блискучу операцію

Юрій Ігнат наголосив, що такого давно не було: Су-34 давно не потрапляв у позитивну статистику Повітряних сил.

Знищення на півдні трьох ворожих бомбардувальників Су-34 – блискуча операція, яку спланував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав під час телемарафону 22 грудня.

"Вони (російські окупанти – ред.) завдають ударів щодня по нас, і вільно почуваються у повітряному просторі на окупованих територіях. Як бачимо, інколи вдається цю їхню вільність порушувати, знищувати російські літаки. Минулого разу під рубрикою "Вечного полета, братья" командувач подякував російській протиповітряній обороні, яка "мінусувала" Су-25. Сьогодні цю рубрику командувач продовжив у себе в "Телеграмі", написавши, що ось вам наша відповідь - мінус три винищувачі-бомбардувальники Су-34", - зазначив він.

Юрій Ігнат зазначив, що це – блискуче спланована операція зі знищенню ворога на підступах до нашої держави. "Спланована командувачем Повітряних сил", - додав він.

"Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику", – наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили знищили на півдні три ворожих Су-34 / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Юрій Ігнат також повідомив, скільки таких літаків є у Росії.

"Є десятки таких літаків. На жаль, їх продовжують виготовляти. Це один з найновіших літаків, поряд з Су-35, винищувач-бомбардувальник. Багатоцільовий літак, екіпаж складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами, ракетами. Це доволі дорогий сучасний літак. Це десятки мільйонів доларів. Я думаю, не менше 50 мільйонів доларів така машина може коштувати", - розповів він.

Нагадаємо, українські оборонці знищили три російські бомбардувальники Су-34 на півдні України у п'ятницю, 22 грудня.

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