Знищення ворожих літаків: Гуменюк пояснила, як це вплине на ситуацію на фронті

Після знищення винищувачів Су-34 та Су-35 росіяни візьмуть паузу у використанні тактичної авіації.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни перерозраховуватимуть нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 18 лютого, близько 6:00 українські війська знищили ще один літак РФ.

У Повітряних силах уточнили, що літак знищено воїнами повітряного командування "Схід" на Східному напрямку.

А 17 лютого українські військові знищили одразу три російські літаки. Українські захисники вдало відпрацювали по авіації противника на Східному напрямку.

Було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

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