Знищення ворожої авіації: генерал ЗСУ розповів, чим збивали російські літаки

Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чим саме Повітряні сили могли збити російські винищувачі.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Так, він зазначив, що союзники дають Україні комплекси, ті ж самі Patriot. Також розвиваються дешевші варіанти інтегрованих систем з елементами радянських зенітно-ракетних комплексів, які були в нас на озброєнні, у поєднанні з ракетами, пусковими установками та іншими елементами.

"Це дає нові здібності. За "Буками" та "Кубами" ми маємо можливість масштабування, збільшення кількості таких вогневих засобів. Як бачимо, щойно збільшуються наші можливості, одразу ж підвищується ефективність застосування цих засобів. За п'ять днів було збито сім російських літаків – це дуже високий показник ефективності", - зазначив Романенко.

Нагадаємо, 19 лютого наші бійці знищили ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35.

Днями Україна також збила другий літак РФ дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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