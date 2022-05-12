Знищення з американської гаубиці М777 російської САУ "Акація" зняли на відео

Знищення з американської гаубиці М777 російської САУ "Акація" зняли на відео

У Мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення на сході України російської самохідної артилерійської установки "Акація" за допомогою американської гаубиці М777.

Гаубиці М777 стріляють із дуже високою точністю та ефективністю.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який опублікував відео.

"Ефективність вогневого ураження дуже висока. З сучасними снарядами. Ця гармата влучає з першого пострілу з дуже високою точністю. Перший постріл – 20-30 метрів максимальне відхилення. І одразу йде вогневе ураження ворога", – сказав журналіст.

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Він також зазначив, що українські військові дуже майстерно застосовують цю потужну бойову техніку. Зокрема, журналіст сказав, що українські артилеристи завдають ворогу дуже важких втрат.

Нагадаємо, ЗСУ отримали американські гаубиці М777 та почали використовувати їх проти окупантів у східних областях. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про американську гаубицю М777, її характеристики та особливості.