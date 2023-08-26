Знищення ЗРС С-400 у Криму: військовий експерт Коваленко розповів, що могло перетворити на попіл комплекс росіян

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував, що знищило російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" в Криму 23 серпня. Зібравши факти та представивши передісторію події, експерт назвав, за допомогою якої нової сучасної української ракети це могло би бути зроблено.

Про це йдеться в аналітичній колонці Коваленка 26 серпня.

"Перша думка, яка спала на думку – це була крилата ракета Storm Shadow або Scalp EG. Багато в чому тому, що ці ракети дуже складні цілі для перехоплення російських ППО, не дивлячись навіть на те, що вони дозвукові. Причиною тому, як те, що у цих ракет основна фаза польоту – це наднизька висота – 30 метрів від поверхні землі, так і те, що ці ракети самі по собі комплекси РЕБ, здатні як ставити перешкоди, так і протидіяти аналогічному впливу", – заявив експерт.

Але, через деякий час з'явилася інформація про те, що це могла бути ракета Р-360 ПКРК "Нептун".

Загалом, як каже експерт, не виключено. Адже ракети Р-360 створювалися на базі Х-35 і мають можливість завдавати ударів як надводним, так і сухопутним цілям. Але є нюанс.

"Р-360 на фінальній ділянці польоту знаходиться на наднизькій висоті від 3 до 10 метрів. Це робить її максимально невразливою для засобів ППО та ракетний крейсер "Москва", морське ППО, тому прямий доказ. Але місце, де знаходився С-400, це мис Тархан Кут, а там перепад висот від 6 метрів над рівнем моря до 60. І якщо Storm Shadow або Scalp EG здатні безпомилково огинати рельєф, то наскільки ця функція ефективна у Р-360 – питання-питання ", – каже Коваленко.

Він також посилається на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, який напередодні заявив, що С-400 було знищено українською “новою” ракетою.

"Ось тільки уточнень, що це за ракета була – не було зроблено, аніж усіх секретар РНБО заплутав, адже про розробки чогось подібного, що могло спалити С-400 так, як її спалили напередодні, не повідомлялося. Тобто не Storm Shadow або Scalp EG, але й не Р-360. Або...", – задається питанням Коваленко.

Як зауважив експерт, Олексій Данілов не уточнив і те, наскільки ця ракета нова. Адже, Р-360, це теж, свого часу була умовно новою ракетою, хоч і створювалася на базі Х-35. Або "Вільха", теж була умовно новим реактивним снарядом, хоча створювалася для зовсім не нової РСЗВ 9К58 "Смерч".

Ба більше, створити на рівному місці абсолютно нову ракету – це не два дні завдання. На це витрачаються роки.

На думку Коваленка, не виключено, що йдеться про подальший розвиток ракети Р-360, але з урахуванням технологій, які стали доступними.

"Все найкраще в Р-360 могло бути покращено за рахунок тих самих Storm Shadow або Scalp EG", – додав він.

Коваленко також нагадав, що Р-360 – це універсальний засіб ураження, який можна використовувати на сухопутному, морському та авіаційному носії. Крім того, її перспективний розвиток, міг призвести до багатофункціональної ролі зі знищення морських, сухопутних і повітряних цілей.

Він припустив, що йдеться саме про одну з нових версій Р-360.

"Уявляю обличчя цих критиканів, якщо справді з'ясується, що спалений у попіл С-400 впав жертвою вдосконаленої, модифікованої ракети Р-360, що значно покращила свої характеристики. Адже обличчя їх спотворяться не від прикусаної, а відкусаної мови. І поділом", – додав експерт.

Додамо, що окупаційна "влада" у Криму тим часом надала свою, зазвичай, смішну версію вибухів, що лунали на півострові. Там заявили, що то горіла трава, а не російська система С-400 "Тріумф".

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