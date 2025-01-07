Знищення українським пілотом F-16 одразу 6 ворожих ракет: в Defense Express розповіли деталі

Експерти проаналізували, чому українські F-16 несуть лише по чотири ракети, хоча точок підвіски є 9.

Під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року український пілот винищувача F-16 вперше в історії знищив одразу шість крилатих ракет противника. Відомо, що літак був озброєний лише чотирма ракетами "повітря-повітря" і саме тому для збиття ще двох була використана штатна 20-мм автоматична гармата M-61.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Аналітики Defense Express пояснили, чому українські F-16 несуть лише по чотири ракети, хоча точок підвіски є 9.

"Інформація про те, що на українському F-16 було лише чотири ракети, з огляду на опис — дві AIM-120 середньої дальності та дві AIM-9 ближнього бою, може викликати цілком логічне запитання: чому так мало? Бо точок підвіски у цього винищувача цілих 9", — ставлять запитання експерти у матеріалі.

За інформацією експертів, винищувач F-16 має 9 точок підвіски озброєння:

одна під фюзеляжем,

шість під крилом,

дві на закінцівках крила.

"Але не всі з них підтримують розміщення ракет типу "повітря-повітря". Під цю зброю виділено лише шість — чотири під крилами та дві на закінцівках. На пілони, які розташовані ближче до крила, та під фюзеляж можливо підвісити лише зброю типу "повітря-земля", контейнери з додатковим оснащенням та підвісні паливні баки", — зазначають експерти.

Ці баки зазвичай використовуються саме для того, щоб нести додаткове пальне, адже без них бойовий радіус F-16, який є легким однодвигунним винищувачем, дуже сильно зменшується.

"Для розуміння, орієнтовні показники витрати палива F-16 під час бойового патрулювання становлять 2800-3000 літрів на годину польоту. А за умови реального бойового використання з активними маневрами та форсажними режимами — до 9000 літрів на годину польоту та більше. Бо загалом витрата палива залежить від висоти, швидкості, змін швидкісного режиму та навантаження", — кажуть експерти.

Водночас палива у внутрішніх баках винищувача F-16 міститься близько 4000 л.

"Саме тому на абсолютній більшості фото F-16 буде із додатковими повітряними баками. Їх є декілька видів, на 1400 л (370 галонів) та 2271 л (600 галонів) під крилом, а також на 1135 л (300 галонів) під фюзеляжем", — додають експерти.

Нагадаємо, український пілот зробив неможливе. Він за один виліт збив аж 6 російських ракет.

Тим часом терміни підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 скоротили майже на три місяці.

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