Знищено 6 складів та 3 командні пункти: ЗСУ на півдні завдали суттєвих втрат окупантам

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно атакували ворога на південному фронті.
Упродовж п’ятниці, 5 серпня, на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.
Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування “Південь”.
У Бериславському і Херсонському районах було завдано 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів. Низку вогневих задач виконали також ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
Підтверджені втрати ворога становлять:
- 79 окупантів;
- 4 танки Т-72;
- 2 самохідні гаубиці “Мста-С”;
- 1 артустановка;
- 1 радіолокаційна станція;
- 1 командно-штабна машина;
- 10 одиниць броньованої техніки;
- 11 одиниць автомобільної техніки.
Також було уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Знищено 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, українська бойова авіація 5 серпня завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.
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