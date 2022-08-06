Знищено 6 складів та 3 командні пункти: ЗСУ на півдні завдали суттєвих втрат окупантам

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно атакували ворога на південному фронті.

Упродовж п’ятниці, 5 серпня, на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.

Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування “Південь”.

У Бериславському і Херсонському районах було завдано 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів. Низку вогневих задач виконали також ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Підтверджені втрати ворога становлять:

79 окупантів;

окупантів; 4 танки Т-72;

танки Т-72; 2 самохідні гаубиці “Мста-С”;

самохідні гаубиці “Мста-С”; 1 артустановка;

артустановка; 1 радіолокаційна станція;

радіолокаційна станція; 1 командно-штабна машина;

командно-штабна машина; 10 одиниць броньованої техніки;

одиниць броньованої техніки; 11 одиниць автомобільної техніки.

Також було уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Знищено 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

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Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, українська бойова авіація 5 серпня завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.

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