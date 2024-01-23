Хакери зламали найбільший із центрів космічної гідрометеорології Росії: втрати для країни-агресорки колосальні

За словами хакерів, злам бази даних "Планети" відіб’ється й на фінансуванні війни проти України.

Українські хакери зламали найбільший із трьох науково-дослідницьких центрів космічної гідрометеорології РФ – "Планета". У результаті було знищено безпрецедентний масив інформації, зокрема напрацьовані роками унікальні дослідження, а також метео- та супутникові дані, які використовували міноборони РФ, "Роскосмос" та інші структури країни-агресорки.

Базу даних "Планети" атакували хакери BO Team. Про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на представників угруповання.

У такий спосіб було завдано суттєвий удар по безпосереднім споживачам далекосхідного науково-дослідного центру: міноборони та генштабу РФ, службам МНС, північному флоту Росії тощо.

За словами хакерів, злам бази даних "Планети" відіб’ється й на фінансуванні війни проти України. Адже практично від самого вторгнення ця установа через головний обчислювальний центр Федеральної служби з гідрометеорології активно допомагала як військовим РФ, так і їхнім родинам.

Непомітно отримавши первинний доступ до двох серверів "Планети", хакери атакувати всі її пристрої та сервіси. У результаті за короткий час було знищено безпрецедентний за масштабами для такого роду акцій масив інформації – сумарно близько 2 петабайт, або приблизно 2 млн гігабайт даних, розповіли в BO Team.

Клієнти "Планети". Фото: ВО Team

"Не допоміг компанії навіть розпіарений антивірус Касперського, який був встановлений на всіх її серверах! Серед них метео- та супутникові дані, які в постійному режімі активно використовували до цього, в тому числі, міноборони і МНС, "Роскосмос" та безліч інших провідних структур країни-агресора. Разом з ними – напрацьовані роками унікальні дослідження", – повідомили хакери.

Також у результаті кібератаки було паралізовано роботу суперкомп’ютерів з файловою системою LUSTRE та близько 60 обчислювальних вузлів. Орієнтовна вартість такого ПК і "софта" сягає 350 тисяч доларів, однак у відновленні для росіян постане не лише фінансова проблема: Cray – продукт ліцензійного виробництва однієї із провідних компаній США, а в умовах жорстких санкцій на постачання "софта" із Штатів до РФ імовірність повноцінного відновлення зведена до нуля, розповіли хакери.

НДЦ "Планета" допомагав окупантам. Фото: ВО Team

"Планета" допомагала окупантам. Фото: ВО Team

Крім того, вдалося повністю відрізати від мережі станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує надзвичайно важливі завдання для всебічного вивчення природного середовища високоширотної Арктики в умовах мінливого клімату. На станції проводяться масштабні дослідження атмосфери, льодового покриву, океанографічні, екологічні, мікробіологічні і навіть орнітологічні дослідження.

Також атака була спрямована на сховища даних, поштові сервери, мережеві пристрої, системи кондиціювання та зволоження повітря, системи регулювання екстреного електроживлення будівлі, сервер системи моніторингу Zabbix.

Загалом було отримано підтвердження повного знищення понад 280 серверів, задіяних в загальній мережі, повідомили в BO Team.

"Як наслідок зухвалої кібероперації, за оцінкою кількох незалежних іноземних профільних експертів, загальна вартість втраченої інформації, враховуючи її унікальність, тривалий час збору і узагальнення, може становити мінімум понад 10 млн доларів. І це не враховуючи фізичну шкоду для низки критично важливих систем далекосхідного центру "Планети", – розповіли хакери.

Філігранна робота українських хакерів не залишила жодної надії навіть на часткове відновлення знищених даних, зазначили в BO Team.

Таким чином десятки стратегічних кампаній РФ, які працюють на "оборонку" країни-агресора і відіграють ключову роль у підтримці її військ, досить тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

"Відтак український кібер-вітер у далекосхідному тилу ворога вже невдовзі стане добрим союзником українців безпосередньо на полі бою, суттєво зменшуючи бойові спроможності противника", – кажуть хакери.

Науково-дослідний центр "Планета": що відомо про його діяльність

Далекосхідний центр федеральної державної бюджетної установи "Науково-дослідний центр космічної гідрометеорології "Планета" (ДЦ ФДБУ "НДЦ "Планета") – це провідна організація на Далекому Сході з експлуатації та розвитку систем спостереження за Землею з космосу.

Він є найбільшим із трійки регіональних філій в структурі "Планети". Основна діяльність – прийом і обробка даних з російських і закордонних супутників. Головне завдання – забезпечення Росгідромету, інших міністерств і відомств РФ оперативними матеріалами супутникових знімків і тематичною продукцією гідрометеорологічного, природно-ресурсного та океанографічного призначення.

"Планета" працює з понад 50 постійними споживачами даних дистанційного зондування. Серед них, в першу чергу, – підрозділи міноборони і генштабу РФ (зокрема Північний флот), служби МНС РФ, оперативні та науково-дослідні організації.

Нагадаємо, внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у Москві виник масштабний збій у роботі великого Інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Він забезпечував Інтернетом держструктури РФ.