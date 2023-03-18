Збито більшість повітряних цілей: усі подробиці нічної атаки України іранськими дронами

Українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами повітряних командувань "Центр»", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА.

Подробиці атаки

Увечері п'ятниці, 17 березня, близько 21:30 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Мешканців попередили про загрозу атаки дронами.

Згодом стало відомо про роботу Сил ППО в низці областей, зокрема, в Київській і Житомирській. Приблизно о 22:00 вибухи пролунали на Дніпропетровщині - у Дніпрі та Новомосковську. У небі над обласним центром місцеві бачили заграву.

За годину у Повітряному командуванні "Схід" поінформували, що два дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Проте більшість безпілотників у регіоні все ж збили.

Неспокійно було і в західних областях України. Так, високу загрозу атаки дронами-камікадзе зафіксували на Рівненщині. Про підвищений рівень небезпеки попереджав місцевих і голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Коли в центральних регіонах оголосили відбй тривоги, близько 01:00 ночі проти суботи, сирени заревіли на півдні та сході.

Повітряна небезпека в більшості регіонів тривала понад чотири години. Близько 02:00 - відбій по всій країні, окрім Луганщини і тимчасово окупованого Криму (там тривого оголошена постійно).

У пресслужбі КМВА повідомили, що столична ППО знищила всі повітряні об'єкти, якими ворог атакував місто.

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