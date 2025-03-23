Знищено чимало техніки: Повітряні сили вдарили по роті забезпечення армії РФ на Херсонщині

У п'ятницю, 21 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області. Знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Повітряні сили вдарили по роті забезпечення армії РФ на Херсонщині

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти України 1470 солдатів.

Читайте також: