У Львівській області збили дві російські крилаті ракети: цілями були цивільні об'єкти

У Львівській області збили дві російські крилаті ракети: цілями були цивільні об'єкти

Уламки ракети впали на околицях Радехова.

Наприкінці минулої доби, 5 квітня, ккраїнські повітряні сили знищили дві російські крилаті ракети.

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що винищувачі окупантів країни-агресорки Росії із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України.

"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК ''Захід'' дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, голова Львіської ОВА Максим Козицький повідомив, що уламки однієї з ракет впали на будинок на околицях Радехова. Жертв і постраждалих немає.

"Унаслідок падіння уламків ракети трапилося загоряння цивільного об'єкту. Пожежу вже погасили", - розповів чиновник.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 квітня на Дніпропетровщині російські окупанти з повітря вдарили по заводу та нафтобазі. Обійшлося без постраждалих. У результаті авіаудару нафтобазу з горючим у Новомосковську знищено.

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