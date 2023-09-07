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Знищено майже 270 тисяч загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Знищено майже 270 тисяч загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 7 вересня 2023-го знищено майже 267 тис. окупантів. / Фото: gettyimages.com

Росіяни втрати ще дев'ять танків.

Станом на 7 вересня 2023 року ЗСУ знищили 266 900 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 266 900 (+610) осіб,
  • танків - 4506 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 8703 (+21) од,
  • артилерійських систем - 5722 (+37) од,
  • РСЗВ - 753 (+5) од,
  • засоби ППО - 506 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22),
  • крилаті ракети - 1455 (+8),
  • кораблі /катери - 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од,
  • спеціальна техніка - 859 (+7).

Як повідомлялося, російські окупанти скаржаться на неможливість отримати військовий квиток. Зокрема, У підрозділах УВ “Захід”, що діють на Куп’янському напрямку, облік мобілізованих військовослужбовців ведеться формально без належного контролю.

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Дата публікації
Перегляди
512
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