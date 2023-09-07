Знищено майже 270 тисяч загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 7 вересня 2023 року ЗСУ знищили 266 900 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 266 900 (+610) осіб,

танків - 4506 (+9) од,

бойових броньованих машин - 8703 (+21) од,

артилерійських систем - 5722 (+37) од,

РСЗВ - 753 (+5) од,

засоби ППО - 506 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22),

крилаті ракети - 1455 (+8),

кораблі /катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од,

спеціальна техніка - 859 (+7).

Як повідомлялося, російські окупанти скаржаться на неможливість отримати військовий квиток. Зокрема, У підрозділах УВ “Захід”, що діють на Куп’янському напрямку, облік мобілізованих військовослужбовців ведеться формально без належного контролю.

Читайте також: