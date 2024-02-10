Знищено майже тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Росія за останню добу втратила 980 своїх військових, а загалом за час повномасштабного вторгнення до України – близько 394 270.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 394 270 (+980) осіб
- танків ‒ 6394 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21)
- артилерійських систем – 9459 (+24)
- РСЗВ – 981
- засоби ППО ‒ 666
- літаків – 332
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26)
- крилаті ракети ‒ 1881 кораблі /катери ‒ 24
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28)
- спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.
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