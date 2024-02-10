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Знищено майже тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ

Знищено майже тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Росія за останню добу втратила 980 своїх військових, а загалом за час повномасштабного вторгнення до України – близько 394 270.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 394 270 (+980) осіб 
  • танків ‒ 6394 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11942 (+21) 
  • артилерійських систем – 9459 (+24) 
  • РСЗВ – 981 
  • засоби ППО ‒ 666 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 1881 кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) 
  • спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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