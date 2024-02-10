Знищено майже тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ

Росія за останню добу втратила 980 своїх військових, а загалом за час повномасштабного вторгнення до України – близько 394 270.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 394 270 (+980) осіб

танків ‒ 6394 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21)

артилерійських систем – 9459 (+24)

РСЗВ – 981

засоби ППО ‒ 666

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26)

крилаті ракети ‒ 1881 кораблі /катери ‒ 24

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28)

спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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