Знищено пів мільйона окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Росіяни втратили ще 15 танків і два РСЗВ.
Станом на ранок 25 травня 2024 року ЗСУ знищили 500 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 500 080 (+1140) осіб,
- танків - 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,
- артилерійських систем - 12929 (+27) од,
- РСЗВ - 1082 (+2) од,
- засоби ППО - 814 (+1) од,
- літаків - 356 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня -10414 (+4),
- крилаті ракети - 2209 (+0),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка - 2104 (+3).
Як повідомлялося, ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині. За попередніми даними Defense Express, знищено дві пускових, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено.