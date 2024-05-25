Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищено пів мільйона окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Знищено пів мільйона окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Станом на 25 травня 2024-го знищено понад 500 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 15 танків і два РСЗВ.

Станом на ранок 25 травня 2024 року ЗСУ знищили 500 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 500 080 (+1140) осіб,
  • танків - 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем - 12929 (+27) од,
  • РСЗВ - 1082 (+2) од,
  • засоби ППО - 814 (+1) од,
  • літаків - 356 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня -10414 (+4),
  • крилаті ракети - 2209 (+0),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка - 2104 (+3).

Як повідомлялося, ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині. За попередніми даними Defense Express, знищено дві пускових, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація