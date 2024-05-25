Знищено пів мільйона окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Росіяни втратили ще 15 танків і два РСЗВ.

Станом на ранок 25 травня 2024 року ЗСУ знищили 500 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 500 080 (+1140) осіб,

танків - 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,

артилерійських систем - 12929 (+27) од,

РСЗВ - 1082 (+2) од,

засоби ППО - 814 (+1) од,

літаків - 356 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня -10414 (+4),

крилаті ракети - 2209 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,

спеціальна техніка - 2104 (+3).

Як повідомлялося, ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині. За попередніми даними Defense Express, знищено дві пускових, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено.

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