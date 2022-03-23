Знищено пів сотні російських військових: окупанти зазнають суттєвих втрат на Запоріжжі

Десять загарбників потрапили до полону.

Захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також ночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

За його словами, знищено 50 військовослужбовців Російської Федерації, а десять окупантів взяли у полон. Крім того, знищено одну бойову машину піхоти та п'ять бронетранспортерів. Крім того, один бронетранспортер захопили.

"Сили оборони Запорізького краю героїчно протистоять ворогу вже 28 днів поспіль", - наголосив Арєф’єв.

Як повідомлялося, російські окупанти зазнають втрат на Запоріжжі: знищено командно-спостережний пункт ворога. У вівторок, 22 березня, воїни-зенітники однієї з бригад Збройних сил України завдали пошкодженя черговому ворожому бойовому гелікоптеру К-52 та нанесли прицільні удари по колонах автомобільної техніки з особовим складом російських окупаційних військ.

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