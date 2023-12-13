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Знищено понад 400 окупантів, 13 танків та 12 бронемашин: Тарнавський розповів про втрати ворога на Донеччині

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Знищено понад 400 окупантів, 13 танків та 12 бронемашин: Тарнавський розповів про втрати ворога на Донеччині

Робота ЗСУ під Авдіївкою / Фото: Telegram / Сергій Стерненко

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках.

На Донеччині знищено 13 російських танків та 12 інших бронемашин.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (ОСУВ "Таврія") бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 грудня у Telegram.

Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ворог минулої доби завдав три авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках", - наголосив бригадний генерал.

Загальні втрати ворога склали 401 особу.

"Знищено 28 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків, 12 ББМ та одну артсистему. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - резюмував Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів

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Дата публікації
Перегляди
122
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