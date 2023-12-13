Знищено понад 400 окупантів, 13 танків та 12 бронемашин: Тарнавський розповів про втрати ворога на Донеччині

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках.

На Донеччині знищено 13 російських танків та 12 інших бронемашин.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (ОСУВ "Таврія") бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 грудня у Telegram.

Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ворог минулої доби завдав три авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках", - наголосив бригадний генерал.

Загальні втрати ворога склали 401 особу.

"Знищено 28 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків, 12 ББМ та одну артсистему. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - резюмував Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.

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