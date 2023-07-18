Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
929
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом 18 липня 2023-го знищено понад 239 тисяч окупантів. / Фото: Associated Press

Ліквідовано ще 11 дронів ворога.

Станом 18 липня 2023 року ЗСУ знищили 239 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

  • особового складу - близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 4119 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 8051 (+17) од,
  • артилерійських систем - 4542 (+38) од,
  • РСЗВ - 689 (+4) од,
  • засоби ППО - 428 (+0) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3839 (+11),
  • крилаті ракети - 1273 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7086 (+27) од,
  • спеціальна техніка - 677 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 510 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили низку атак ворога та наступають на двох напрямках. Потягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
929
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація