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Знищено ще один ворожий Су-25: названо кількість збитих літаків і гелікоптерів РФ

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Знищено ще один ворожий Су-25: названо кількість збитих літаків і гелікоптерів РФ

Військові тримають небо над Україною.

Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

Розповів головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Всього за час відкритої війни збито 37 літаків і 37 гелікоптерів противника, додав він. 

- Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Раніше зазначалось, що президент країни-агресорки Володимир Путін кинув на війну проти України 8 російських армій, коли всю РФ лишилось захищати лише дві. 

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