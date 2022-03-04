Знищено ще один ворожий Су-25: названо кількість збитих літаків і гелікоптерів РФ

Знищено ще один ворожий Су-25: названо кількість збитих літаків і гелікоптерів РФ

Військові тримають небо над Україною.

Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

Розповів головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Всього за час відкритої війни збито 37 літаків і 37 гелікоптерів противника, додав він.

Раніше зазначалось, що президент країни-агресорки Володимир Путін кинув на війну проти України 8 російських армій, коли всю РФ лишилось захищати лише дві.