Знищено ще один ворожий Су-25: названо кількість збитих літаків і гелікоптерів РФ

Військові тримають небо над Україною.
Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.
Розповів головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Всього за час відкритої війни збито 37 літаків і 37 гелікоптерів противника, додав він.
- Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої...Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 4 березня 2022 р.
Раніше зазначалось, що президент країни-агресорки Володимир Путін кинув на війну проти України 8 російських армій, коли всю РФ лишилось захищати лише дві.