Знищено ще пів тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено ще один ворожий засіб ППО.

Станом ранок 30 червня 2023 року ЗСУ знищили 228 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 4041 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,

артилерійських систем - 4127 (+11) од,

РСЗВ - 630 (+3) од,

засоби ППО - 389 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,

спеціальна техніка - 569 (+0).

Нагадаємо, розпочалась 492 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Росія надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Читайте також: