Знищено щонайменше 2 тис. тонн боєприпасів: ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ

Генштаб підтвердив нічні "прильоти" по військових об'єктах в Росії.

Вночі проти 21 вересня Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил Російської Федерації. Йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї, та по 23-му арсеналу в Тверській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил рф

"Вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше дві тисячі тон боєприпасів. Зокрема, з Північної Кореї. Окрім того, атаковано радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Цієї ночі також СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління Міноборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський, що в Тверській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, фіксується детонація в районах обох військових арсеналів.

"Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, зранку 21 вересня в Росії заявили про атаку 101 безпілотника. Нібито усі БпЛА знищила російська ППО. Зокрема, 54 - над територією Брянської області, 18 - у Краснодарському краї та три - у Тверській.

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