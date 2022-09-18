Знищено склад боєприпасів, 5 танків та 19 окупантів: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

На півдні Україні захисники продовжують завдавати удари по російських окупантах.
У ніч проти 18 вересня ЗСУ знищили 5 танків, 19 окупантів та один склад з боєприпасами.
Про це повідомили в ОК "Південь".
"Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 танків та 3 одиниці іншої броньованої техніки. В районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні.
Читайте також:
- Путін на увесь світ підтвердив, що очолює терористичну державу і цілеспрямовано б'є по Україні - ГУР
- ЗСУ посіяли розбрат: колаборанти панікують і відмовляються співпрацювати з окупантам в Мелітополі
- "Зло лікується тільки знищенням": Єрмак розповів, що потрібно Україні задля перемоги над РФ