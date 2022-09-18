Знищено склад боєприпасів, 5 танків та 19 окупантів: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

На півдні Україні захисники продовжують завдавати удари по російських окупантах.

У ніч проти 18 вересня ЗСУ знищили 5 танків, 19 окупантів та один склад з боєприпасами.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 танків та 3 одиниці іншої броньованої техніки. В районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні.

Читайте також: