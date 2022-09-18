Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищено склад боєприпасів, 5 танків та 19 окупантів: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

Дата публікації
Перегляди
890
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знищено склад боєприпасів, 5 танків та 19 окупантів: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

Фото: Associated Press

На півдні Україні захисники продовжують завдавати удари по російських окупантах.

У ніч проти 18 вересня ЗСУ знищили 5 танків, 19 окупантів та один склад з боєприпасами. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

"Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 танків та 3 одиниці іншої броньованої техніки. В районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні.

Читайте також:

Хіба що не роблять мило з людей та абажури зі шкіри! Зеленський - про рашистів

Хіба що не роблять мило з людей та абажури зі шкіри! Зеленський - про рашистів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
890
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація