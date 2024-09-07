Знищено склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: супутникові фото

Знімки демонструють осередки пожежі та величезну територію, на яку розлетілися боєприпаси після детонації.

У Мережі опублікували супутникові фото місцевості поблизу населеного пункту Солдатскоє у Воронезькій області Росії, де українські дрони завдали удару по великому ворожому складу боєприпасів та техніки.

Знімки приватної американської компанії Planet Labs опублікував, зокрема, Telegram-канал "Брати по зброї".

На першому фото зображено, якою була територія, на якій російська армія зберігала зброю, до вибухів.

Територія, де був розташований склад боєприпасів у Воронезькій області, до удару дронів

Друге фото демонструє осередки пожежі та величезну територію, на яку розлетілися боєприпаси після детонації. На кадрі видно полум'я та клуби білого диму над місцем, де відпрацювали українські дрони.

Територія, де був розташований склад боєприпасів у Воронезькій області, після удару дронів

Не дивно, що місцева влада терміново евакуює мешканців прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з власних джерел стало відомо, що після удару безпілотників СБУ на атакованому об’єкті зафіксовано чотири осередки пожежі та безперервну детонацію боєприпасів.

Дрони СБУ "демілітаризували" великий склад боєприпасів в Росії

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