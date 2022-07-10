Знищено склади з боєприпасами та багато техніки: в ОК "Південь" розповіли про удари по окупантах на Херсонщині

Українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.
Також ЗСУ знищили базу "Росгвардії" поблизу тимчасово окупованого Херсона.
Про це 10 липня повідомляє ОК "Південь".
"Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, яка знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.
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