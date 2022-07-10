Знищено склади з боєприпасами та багато техніки: в ОК "Південь" розповіли про удари по окупантах на Херсонщині

Також ЗСУ знищили базу "Росгвардії" поблизу тимчасово окупованого Херсона.

Про це 10 липня повідомляє ОК "Південь".

"Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, яка знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

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