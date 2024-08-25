Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ завдають втрат ворогові на полі бою.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 607 680 своїх військових, зокрема 1190 – за останню добу.

Такі дані станом на ранок 25 серпня навів Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 25.02.22 до 25.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 607 680 (+1190) осіб 
  • танків ‒ 8547 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 16631 (+11) 
  • артилерійських систем –  17396 (+47) 
  • РСЗВ – 1171 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 936 (+1) 
  • літаків – 367 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31)
  • крилаті ракети ‒ 2444 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) 
  • спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Раніше стало відомо, що в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК "Стінгер". Екіпаж повністю ліквідовано.

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація