Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

ЗСУ завдають втрат ворогові на полі бою.
Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 607 680 своїх військових, зокрема 1190 – за останню добу.
Такі дані станом на ранок 25 серпня навів Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 25.02.22 до 25.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 607 680 (+1190) осіб
- танків ‒ 8547 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11)
- артилерійських систем – 17396 (+47)
- РСЗВ – 1171 (+2)
- засоби ППО ‒ 936 (+1)
- літаків – 367
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31)
- крилаті ракети ‒ 2444
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92)
- спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)
Раніше стало відомо, що в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК "Стінгер". Екіпаж повністю ліквідовано.
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