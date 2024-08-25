Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 607 680 своїх військових, зокрема 1190 – за останню добу.

Такі дані станом на ранок 25 серпня навів Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 25.02.22 до 25.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 607 680 (+1190) осіб

танків ‒ 8547 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11)

артилерійських систем – 17396 (+47)

РСЗВ – 1171 (+2)

засоби ППО ‒ 936 (+1)

літаків – 367

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31)

крилаті ракети ‒ 2444

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92)

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Раніше стало відомо, що в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК "Стінгер". Екіпаж повністю ліквідовано.

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

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